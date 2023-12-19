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Военный Фокус Российско-украинская война

Буданов сам проверял самолет: всплыли подробности обмена командиров "Азова" на Медведчука

командиры азова, Виктор медведчук, обмен пленными, Турция, анкара
Командиры "Азова" после обмена

Начинать переговоры по обмену не хотела ни одна из сторон. Украина заявляла, что не доверяет российской стороне, и требовала установления лиц военных, находящихся в российском плену.

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22 сентября 2022 года состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Украина получила 215 пленных, среди которых много офицеров и защитников "Азовстали", в частности, командиров "Азова". Россия получила Виктора Медведчука и 55 своих военных. О некоторых подробностях того обмена пишет The Wall Street Journal.

Обмен пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных состоялся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары. Как пишет издание, обмен, который провели Москва и Киев в тот день, был сложным, поскольку начинать переговоры по нему не хотела ни одна из сторон. Киев, как утверждается, говорил, что не доверяет Москве, и требовал установления личности военных, находящихся в плену.

Важно
Освобожденные из плена командиры "Азова" вернутся на войну, — Нацгвардия

Обмен состоялся после того, как глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поднялся на борт с украинцами, сделал их фотографии и отправил снимки в Киев. Борт с 10 иностранцами — участниками боевых действий на стороне ВСУ — сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович.

"Азовцы" должны были находиться в Турции до окончания войны между Россией и Украиной, но в июле они вернулись на родину, а затем — на фронт

Также WSJ сообщила подробности обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского морского пехотинца Тревора Рида в апреле прошлого года.

Обмен происходил также на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары. На борту из России в Турцию Рида сопровождали бойцы спецназа ФСБ "Альфа". После того, как российский самолет приземлился в Анкаре, на борт, как утверждается, поднялся спецпредставитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс, который должен был опознать Рида.

Утверждается, что Россия и США договорились о запрете фото- и видеосъемки.

Напомним, что 16 июля командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко впервые после возвращения из Турции встретился с личным составом и поделился планами на будущее.

8 июля из Турции в Украину вернулись командиры защитников Мариуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они должны были до конца войны находиться в Турции, однако вернулись в Украину.