Освобожденные из плена командиры "Азова" вернутся на войну, — Нацгвардия

Командующий НГУ Александр Пивненко не получал распоряжения о запрете командирам "Азова" участвовать в боевых действиях, поэтому офицеры вскоре вернутся на передовую.

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Командиры полка спецназначения Нацгвардии "Азов", которых вернули в Украину из Турции, будут участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в интервью "Украинской правде".

"Они (командиры "Азова", — ред.) готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", — сказал Александр Пивненко.

Журналистка спросила об участии Дениса Прокопенко с позывным "Редис" и других руководителей в войне, в частности она и вспомнила о "вето на их участие в боевых действиях". Однако Пивненко ответил, что для него запрета нет.

"Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет", — пояснил он.

Он отметил, что Нацгвардия находится в Силах обороны, еще есть Верховный главнокомандующий, главнокомандующий, направленцы по оперативно-стратегическому испытанию, которые отправляют боевые распоряжения, а Пивненко их выполняет.

Командующий Нацгвардии добавил, что Денис Прокопенко может начать участвовать в боевых действиях в течение месяца. В частности, это будет зависеть от обстановки, сложившейся на фронте.

Напомним, 16 июля стало известно, что командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко впервые после возвращения из Турции встретился с личным составом и поделился планами на будущее.

8 июля из Турции в Украину вернулись командиры защитников Мариуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они должны были до конца войны находиться в Турции, однако вернулись в Украину.