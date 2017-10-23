Варшава нашла взаимопонимание с Киевом по языковому вопросу

Вице-премьер-министр и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что с Украиной было найдено взаимопонимание в отношении закона об образовании в Украине в части языков национальных меньшинств.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Сегодня, как только что я узнал, было подписано заявление руководителей образовательных ведомств после прошедшего на прошлой неделе очень плодотворного визита госпожи министра Залевской в Украину и достигнутого с украинской стороной взаимопонимания", - сказал Глиньский.

Напомним, Киев и Будапешт совместно разработают механизм имплементации закона об образовании.