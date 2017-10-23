Условия содержания Павла Гриба в СИЗО удовлетворительные, - МИД Украины

Украинский консул встретился с украинцем Павлом Грибом, который находится в краснодарском СИЗО в РФ.

Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб, пишет УНН.

"Консул пообщался с ним. Кроме того, консул передал ему передачу", - сказал Игорь Гриб.

Он отметил, что его сын встречался с консулом без адвоката. При этом задержанный украинец рассказал консулу во время встречи, что ему не дают необходимые лекарства.

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"Ему дали какие-то лекарства, которые ему не нужны, а те, которые нужны, ему не дают", - добавил отец задержанного украинца.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что встреча происходила под наблюдением сотрудников пенитенциарного заведения и с фиксацией разговора на видеокамеру.

Это была вторая встреча украинских консулов с Грибом. Как и в прошлый раз, им запрещалось общаться на украинском языке и обсуждать ход следствия.

"Условия содержания в СИЗО удовлетворительные, он имеет возможность бывать на свежем воздухе и дважды в день его осматривает медработник и получает лекарства", - сказал Погорельцев.

Гриб пожаловался на то, что от некоторых медпрепаратов ему бывает плохо. Также парень рассказал, что не часто видится со следователем и адвокатом.

Консулы передали ему теплые вещи от отца, а также приобрели в лавке на территории СИЗО продукты питания, которые просил Павел.

Напомним, Киев просит у Совета Европы помощи в освобождении Павла Гриба.