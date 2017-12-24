В Украине проходят выборы в 51 объединенной громаде

В Украине проходят выборы в 51-й объединенной территориальной громаде в 17 областях. Об этом 24 декабря сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в Facebook.

"Сегодня - День рождения 51 объединенной территориальной общины! Украинцы выбирают свое будущее и новых лидеров в 17 областях Украины", - говорится в сообщении.

В состав 51 ОТГ вошли 256 местных советов - 7 городских, 19 поселковых и 230 сельских. По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.

По состоянию на декабрь 2017 года в Украине сформировано 692 объединенные территориальные громады.