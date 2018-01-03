Конфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасный, – Габриэль

Глава МИД Германии отметил, что в регионе все еще очень много стреляют и все еще очень много тяжелого оружия

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным. Об этом он сказал перед отлетом в Киев, передает Европейская правда со ссылкой на сайт МИД Германии.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев крупнейшего с момента подписания минских соглашений насилия на востоке Украины. На Донбассе все еще очень много стреляют. В регионе еще очень много тяжелого оружия", – заявил Габриэль.

Он отметил, что недавний обмен сотен пленных и договоренности о рождественском перемирии стали обнадеживающими сигналами.

"Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт не заморожен, не забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасен. Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион", – подчеркнул Габриэль.

Напомним, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль проведет в Украине политические переговоры, в частности с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности, борьба с коррупцией.