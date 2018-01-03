Суд отказал в предоставлении Саакашвили статуса беженца

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты. Такое решение огласила судья Татьяна Скочок, передает РБК-Украина.
"Суд принял решение отказать Михеилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью", – заявила судья.
В свою очередь, представители защиты заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.
Напомним, ранее защита Саакашвили заявила о бездействии госорганов в предоставлении ему статуса беженца.
В ходе судебного заседания, адвокаты политика предоставили суду дополнительные документы, свидетельствующие об угрозе их подзащитному в случае его депортации в Грузию, где против него также открыты дела.