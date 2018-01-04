В Николаеве произошла вспышка гепатита А

Все заболевшие пили доочищенную воду из пунктов разлива

В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Об этом сообщает НикВести со ссылкой на отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Эпидемиологическое расследование установило, что жители Николаева, которые заболели вирусным гепатитом А, употребляли доочищенную воду из пунктов разлива ТМ "Чистая вода".

Исполняющий обязанности директора Николаевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Клочко сообщил, что по состоянию на 3 января зарегистрировано 35 случаев заболевания, преимущественно в Заводском (30 случаев) и Ингульском (5 случаев) районах.

Ранее сообщалось, что было госпитализировано 32 человека, в том числе шесть детей. Диагноз на тот момент был подтвержден одному ребенку и 15 взрослым.

Гепатит А – инфекционное заболевание, которое передается через тесный контакт с больным человеком или продукты питания и воду.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется 1,4 миллиона случаев заболевания вирусным гепатитом А. В Украине в последние годы отмечалось постепенное снижение количества таких больных.