Вспышка гепатита А: стал известен вероятный источник инфицирования

По словам главного санитарного врача Украины, большая половина пациентов с выявленным гепатитом покупала продукты на местном рынке.

Related video

В конце октября в Винницкой области зафиксировали вспышку гепатита А. Потенциальный источник заражения обнаружили на местном рынке. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, пишет УНН.

Отмечается, что более 70% людей, у которых обнаружили гепатит, покупали продукты на винницком рынке. Потенциальный источник заболеваний обнаружили после того, как провели тестирование работников рынка и предприятий.

В общем тестирование прошли более 3800 человек. При проверке было обнаружено, что 9 человек перенесли гепатит. По словам Игоря Кузина, это довольно большой результат. Кроме того, иногда работники не обращались к врачам и продолжали продавать продукты.

Важно

Вспышка гепатита А в Винницкой области: что известно о заболевании и как его избежать

Вспышка гепатита А: что известно

О вспышке заболеваемости гепатитом А в Винницкой области стало известно в конце октября. Тогда в области ввели из-за заболеваемости чрезвычайную ситуацию.

Команда Минздрава прибыла в Винницкую область, чтобы изучить ситуацию и установить источник инфицирования. Всего на сегодня в Винницкой области подтвердили более 320 случаев заболевания гепатитом А.

Также об опасности заболевания предупреждали в Киевской городской государственной администрации. Сообщалось, что Киев находится в зоне потенциальной опасности из-за миграции населения между областями.

Уже в начале ноября случай заболевания гепатитом А обнаружили в Тернопольской области. Впрочем тогда заявляли, что ситуация контролируемая.

13 ноября Игорь Кузин сообщал, что вероятным источником заболевания в Винницкой области могла быть питьевая вода. Также он пояснил, что вспышка не вышла за пределы области, а случаи заболевания в других регионах являются привычным сезонным ростом.

Напомним, 21 ноября стало известно о случае острого гепатита А на Киевщине. Заболевание обнаружили у сотрудницы спортивного колледжа.