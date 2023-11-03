Гепатит А обнаружили еще в одной области Украины — идет эпидемиологическое расследование

Сейчас ситуация в третьей области, где обнаружили гепатит А, контролируемая, сообщил председатель ОВА.

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Гепатит А обнаружили в Тернопольской области. О зафиксированном случае сообщил председатель ОВА Владимир Труш.

"Сегодня у жительницы одной из общин Тернопольщины лабораторно подтвержден вирусный гепатит А", — рассказал он.

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование. Специалисты отбирают биоматериал контактных лиц пациентки и из внешней среды.

"Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц Тернопольщины. Держим ситуацию на контроле", — отметил Труш.

Гепатит А в Украине — актуальная статистика

Первый случай болезни зафиксирован 24 октября в Виннице зафиксировали вспышку вирусного гепатита А в одном из районов города. Там подтверждено 84 случая болезни. Известно, что заболевание связано с водным путем передачи.

25 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала вспышку заболевания вирусным гепатитом А чрезвычайной ситуацией. Глава Минздрава сообщил, что в область доставили команду специалистов.

28 октября в Винницкую область прибыла команда Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным, чтобы изучить ситуацию на месте и принять все необходимые меры для установления источника инфицирования.

Сейчас, кроме случая на Тернопольщине, в Украине зафиксировано 120 человек с подтвержденным диагнозом и 13 с подозрением на гепатит А.

Как защититься от гепатита А

Гепатит А (старые названия: болезнь Боткина или болезнь грязных рук, а также желтуха) — это вирусное инфекционное заболевание, передающееся фекально-оральным путем. Сейчас из-за гепатита А объявлен карантин в одной из областей Украины, а именно, Винницкой.

"Больной гепатитом А после посещения туалета немытыми руками касается какой-то пищи или предмета, с которым потом будет контактировать другой человек, который и заболеет из-за этого гепатитом", — объясняет семейный врач Михаил Цюрак.

Чтобы не заразиться гепатитом А нужно:

тщательно и систематически мыть руки с мылом;

тщательно мыть овощи и фрукты, желательно в горячей воде;

пользоваться одноразовыми бумажными салфетками и полотенцами для вытирания рук;

воду для питья, например, из колодца, нужно кипятить перед употреблением.

Симптомы вирусного гепатита А

Гепатит А начинается симптомами, как в случае ОРВИ или коронавируса: лихорадка, слабость, усталость ломота в мышцах.

Позже появляются диарея, рвота, потемнение мочи, кал белого цвета, пожелтение кожи и белков глаз, боль в правом боку

От гепатита A защищает вакцина: две дозы с интервалом 6-12 месяцев обеспечивают пожизненный иммунитет.

Напомним, в Виннице 60 человек находится в инфекционном отделении из-за вспышки вирусного гепатита А. С подтвержденным диагнозом госпитализированы 14 детей.