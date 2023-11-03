Гепатит А виявили ще в одній області України — триває епідеміологічне розслідування

Наразі ситуація в третій області, де виявили гепатит А, контрольована, повідомив голова ОВА.

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Гепатит А виявили в Тернопільській області. Про зафіксований випадок повідомив голова ОВА Володимир Труш.

"Сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А", — розповів він.

Зараз триває епідеміологічне розслідування. Фахівці відборають біоматеріал контактних осіб пацієнтки та із зовнішнього середовища.

"Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини. Тримаємо ситуацію на контролі", — зазначив Труш.

Гепатит А в Україні – актуальна статистика

Перший випадо хвороби зафіксовано 24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А в одному із районів міста. Там підтверджено 84 випадки хвороби. Відомо, що захворювання пов'язане з водним шляхом передачі.

25 жовтня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала спалах захворювання на вірусний гепатит А надзвичайною ситуацією. Очільник МОЗ повідомив, що до області доправили команду фахівців.

28 жовтня на Вінниччину прибула команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним, аби вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування.

Наразі, окрім випадку на Тернопільщині, в Україні зафіксовано 120 осіб із підтвердженим діагнозом і 13 із підозрою на гепатит А.

Як захиститися від гепатиту А

Гепатит А (старі назви: хвороба Боткіна чи хвороба брудних рук, а також жовтуха) — це вірусне інфекційне захворювання, що передається фекально-оральним шляхом. Наразі через гепатит А оголошено карантин в одній з областей України, а саме, Вінницькій.

"Хворий на гепатит А після відвідування туалету немитими руками торкається якоїсь їжі чи предмету, з яким потім контактуватиме інша людина, яка і захворіє через це на гепатит", — пояснює сімейний лікар Михайло Цюрак.

Щоб не заразитися гепатитом А потрібно:

ретельно та систематично мити руки з милом;

ретельно мити овочі та фрукти, бажано в гарячій воді;

користуватися одноразовими паперовими серветками та рушниками для витирання рук;

воду для пиття, наприклад, з колодязя, потрібно кип'ятити перед вживанням.

Симптоми вірусного гепатиту А

Гепатит А починається симптомами, як у разі ГРВІ чи коронавірусу: гарячка, слабкість, втома ломота в м'язах.

Пізніше з'являються діарея, блювання, потемніння сечі, кал білого кольору, пожовтіння шкіри та білків очей, біль у правому боку

Від гепатиту A захищає вакцина: дві дози з інтервалом 6-12 місяців забезпечують пожиттєвий імунітет.

Нагадаємо, у Вінниці 60 осіб перебуває у інфекційному відділенні через спалах вірусного гепатиту А. Із підтвердженим діагнозом ушпиталено 14 дітей.