В зоне риска: киевлянам грозит опасность из-за вспышки гепатита А в Винницкой области, — КГГА

По данным КГГА, риск распространенности этой болезни в столице, прежде всего, связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями, а поскольку источником инфекции является больной человек, выделяющий возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности.

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В связи со вспышкой гепатита А в Винницкой области жителям Киева рекомендуется повысить внимание к своей инфекционной безопасности и принять дополнительные меры предосторожности. Об этом во вторник, 31 октября, заявила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Как сообщает пресс-служба КГГА, увеличение риска распространения этой болезни в столице в первую очередь связано с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями. Поскольку источником инфекции является больной человек, выделяющий возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной угрозы.

По словам Гинзбурга, соблюдая достаточно простые, но эффективные правила, можно значительно снизить для себя риск заражения гепатитом А.

В КГГА напоминают, что для этого необходимо внимательно следить за гигиеной рук – тщательно мыть их перед приготовлением и едой, после посещения туалета, возвращения из прогулки, поездок, пребывания в общественном транспорте.

Также следует серьезно относиться к мытью употребляемых сырыми продуктов, вода для питья должна быть бутилированной или кипяченой, а посуда – хорошо вымытая.

"При возникновении симптомов недомогания – следует сразу обращаться к врачу. Только он может установить диагноз и назначить адекватное лечение. Не ждите "желтое" отражение в зеркале, чтобы обратиться за медицинской помощью. Упущенное время вредит не только вашему здоровью, но и повышает риск вспышки болезни, подвергает опасности окружающих: ваших детей, родственников, коллег и совсем незнакомых людей", – добавила Гинзбург.

Заболевание гепатитом А в Виннице: что известно

24 октября, в Виннице госпитализировали 60 человек из-за вспышки вирусного гепатита А. С подтвержденными диагнозами на больничных койках оказались 60 человек, в том числе — 14 детей.

А 26 октября представители Минздрава Украины получили данные о 84 подтвержденных случаях заболевания вирусным гепатитом А в Виннице.

31 октября вспышка гепатита А в Винницкой области была признана чрезвычайной ситуацией на областном уровне. По этой причине противоэпидемические мероприятия были усилены.