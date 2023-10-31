У зоні ризику: киянам загрожує небезпека через спалах гепатиту А у Вінницькій області, — КМДА

За даними КМДА, ризик поширеності цієї хвороби в столиці насамперед пов'язаний із міграцією населення між Київською та Вінницькою областями, а оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ перебуває в зоні потенційної небезпеки.

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У зв'язку зі спалахом гепатиту А на Вінниччині жителям Києва рекомендується підвищити увагу до своєї інфекційної безпеки та вжити додаткових запобіжних заходів. Про це у вівторок, 31 жовтня, заявила директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

Як повідомляє пресслужба КМДА, збільшення ризику поширення цієї хвороби в столиці насамперед пов'язане з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. Оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ перебуває в зоні потенційної загрози.

За словами Гінзбург, дотримуючись досить простих, але ефективних правил, можна значно знизити для себе ризик зараження гепатитом А.

У КМДА нагадують, що для цього необхідно уважно стежити за гігієною рук — ретельно мити їх перед приготуванням і їжею, після відвідування туалету, повернення з прогулянки, поїздок, перебування в громадському транспорті.

Також слід серйозно ставитися до миття вживаних сирими продуктів, вода для пиття має бути бутильованою або кип'яченою, а посуд — добре вимитим.

"У разі виникнення симптомів нездужання слід одразу звертатися до лікаря. Тільки він може встановити діагноз і призначити адекватне лікування. Не чекайте на жовте відображення в дзеркалі, щоб звернутися по медичну допомогу. Згаяний час шкодить не тільки вашому здоров'ю, а й підвищує ризик спалаху хвороби, наражає на небезпеку оточення: ваших дітей, родичів, колег і зовсім незнайомих людей", — додала Гінзбург.

Захворювання на гепатит А у Вінниці: що відомо

24 жовтня, у Вінниці госпіталізували 60 осіб через спалах вірусного гепатиту А. Із підтвердженими діагнозами на лікарняних ліжках опинилися 60 осіб, зокрема — 14 дітей.

А 26 жовтня представники МОЗ України отримали дані про 84 підтверджені випадки захворювання на вірусний гепатит А у Вінниці.

31 жовтня спалах гепатиту А у Вінницькій області було визнано надзвичайною ситуацією на обласному рівні. Через це протиепідемічні заходи було посилено.