Вакцины нет: на Киевщине зафиксировали случай заболевания гепатитом А

Случай острого гепатита А зафиксировали в Киевском областном спортивном колледже, в частности у одной из сотрудниц. В группу риска вошли 84 человека, находившихся в контакте с больной, отмечают медики.

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В Броварах Киевской области зафиксировали случай заболевания вирусным гепатитом А. Об этом сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Елена Левченко, передает "Трибуна — Бровары".

Она отметила, что случай острого гепатита А зафиксировали в Киевском областном спортивном колледже, пациенткой стала одна из сотрудниц. По информации Левченко, заражение могло произойти контактно-бытовым путем, тогда как заражение через пищевые продукты и воду исключили.

По ее словам, сейчас в колледже продолжаются противоэпидемические мероприятия, учебное заведение закрыли на карантин. Кроме этого, в группу риска вошли 84 человека, они находились в контакте с больной. Зато согласно рекомендациям Минздрава, дети будут находиться под медицинским наблюдением в течение 35 дней с момента выявления случая заболевания, также проведут соответствующие лабораторные биохимические анализы. Елена Левченко сообщила, что в Украине, кроме Винницкой области, нет вакцины против вирусного гепатита А.

Начальница отдела здравоохранения Нина Хорошаева отметила, что формируется выездная бригада медиков, в частности медицинская сестра возьмет образцы крови у контактных лиц. По результатам анализов крови, медики сделают дальнейшие выводы и смогут спланировать противоэпидемические мероприятия.

Хорошаева отметила, что для проведения таких мероприятий нужно получить согласие родителей или тренера. Кроме этого, четверо детей, которые находились в контактной группе риска, находятся в больнице, у них диагностировали коронавирус и ОРВИ, пока подозрения на гепатит А — нет. Зато медики будут наблюдать за детьми колледжа в течение всего инкубационного периода — 35 суток.

Напомним, 24 октября в одном из районов Винницы зафиксировали вспышку вирусного гепатита А. В частности, 60 человек госпитализировали с подтвержденным диагнозом, среди больных — 14 детей.

13 ноября заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил, что исследователи рассматривали два источника эпидемии — питьевая вода и городские рынки. По его словам, массированность заболевания среди винничан говорит о том, что источником вирусной инфекции может быть питьевая вода.