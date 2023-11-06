36 детей и 7 медработников: в Винницкой области растет количество больных гепатитом A, — статистика

По данным департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА, сейчас в области загружено 21% коек в стационарах, которые были отведены для пациентов с гепатитом А.

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Количество случаев заболевания гепатитом А в Винницкой области возросло. В области зафиксировано 280 пациентов, среди которых 36 детей и 7 медработников. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации.

За сутки, по состоянию на вечер 5 ноября, в области зарегистрировали один новый случай болезни.

"Общее количество случаев — 280. Среди заболевших 36 детей и семь медработников", — сообщили медики.

Всего для оказания помощи пациентам с инфекционными болезнями выделено 338 коек. Загружено по состоянию на 5 ноября 54 койки (21,5%).

Ситуация с прививкой от гепатита А и состоянием воды в Винницкой области

Как отмечают медики, в Винницкой области против вирусного гепатита А вакцинировали 597 человек. Медицинских работников — 549, контактных лиц — 48, из них шестеро детей.

В течение 5 ноября прививки против гепатита А не проводили.

Специалистов Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины осуществили обследование всех очагов заболевания.

Нарахи в области исследуют качество воды, которой пользуются жители.

Заболеваемость в других областях Украины

Напомним, 24 октября в Виннице зафиксировали вспышку вирусного гепатита А в одном из районов города. Известно, что заболевание связано с водным путем передачи.

Кроме Винницы, случаи заболевания зарегистрировали в Могилеве-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

Главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний — это чрезвычайная ситуация областного масштаба. В то же время, по его словам, вспышка гепатита А зафиксирована только в Винницкой области, в остальных областях имеются единичные случаи без общей эпидемиологической связи.

А 1 ноября заболевание было выявлено также в Ивано-Франковской области, а еще позже и в Тернопольской области.

Что касается столицы, то в КГГА призвали киевлян повысить бдительность, ведь город находится в зоне потенциальной опасности. Риск распространенности этой болезни прежде всего связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями, а поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, то это действительно представляет угрозу.