36 дітей та 7 медпрацівників: на Вінниччині зростає кількість хворих на гепатит A, — статистика

За даними департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА, наразі в області завантажено 21% ліжок у стаціонарах, що було відведено для пацієнтів з гепатитом А.

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Кількість випадків захворювання на гепатит А на Вінниччині зросла. В області зафіксовано 280 пацієнтів, серед яких 36 дітей та 7 медпрацівників. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації.

За добу, станом на вечір 5 листопада, в області зареєстрували один новий випадок хвороби.

"Загальна кількість випадків — 280. Серед захворілих 36 дітей та сім медпрацівників", — повідомили медики.

Загалом для надання допомоги пацієнтам з інфекційними хворобами виділено 338 ліжок. Завантажено станом на 5 листопада 54 ліжка (21,5%).

Ситуація з щепленням від гепатиту А та станом води на Вінниччині

Як зазначають медики, у Вінницькій області проти вірусного гепатиту А вакцинували 597 людей. Медичних працівників — 549, контактних осіб — 48, із них шестеро дітей.

Протягом 5 листопада щеплення проти гепатиту А не проводили.

Фахівців Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України здійснили обстеження всіх вогнищ захворювання.

Нарахі в області досліджують якість води, якою користуються жителі.

Захворюваність у інших областях України

Нагадаємо, 24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А в одному із районів міста. Відомо, що захворювання пов'язане з водним шляхом передачі.

Окрім Вінниці, випадки захворювання зареєстрували у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Головний санлікар Ігор Кузін зазначив, що така кількість захворювань – це надзвичайна ситуація обласного масштабу. Водночас, за його словами, спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині, в решті областей виявлено поодинокі випадки, які не мають спільного епідеміологічного зв’язку.

А 1 листопада захворювання було виявлено також в Івано-Франківській області, а ще пізніше і в Тернопільській області.

Щодо столиці, то в КМДА закликали киян підвищити пильність, адже місто перебуває в зоні потенційної небезпеки. Ризик поширеності цієї хвороби насамперед пов'язаний із міграцією населення між Київською та Вінницькою областями, а оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, то це дійсно становить загрозу.