Тестируют рынки и молокозавод: в Минздраве назвали возможную причину вспышки гепатита в Виннице

Заместитель министра Игорь Кузин уверяет, что вспышка гепатита А не вышла за пределы Винницкой области. Появление больных в других регионах — привычный сезонный рост.

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Аналитики Минздрава Украины точно не установили источники заражения гепатита А в Виннице. Однако массовость заболевания свидетельствует о том, что источником действительно могла быть питьевая вода. О причинах и источниках распространения вирусного гепатита в Винницкой области рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. Чиновник поговорил на эту тему с порталом "РБК-Украина".

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Госпитализировали 60 человек: в Виннице зафиксировали вспышку вирусного гепатита А, — Минздрав

Сейчас исследователи рассматривают два источника эпидемии: питьевая вода и городские рынки, отметил Кузин. В пользу питьевой воды как источника вирусной инфекции говорит массовость заболевания среди винничан. Кроме того, определенное количество больных рассказывали, что покупали продукты питания на рынках. Например, речь шла о покупке "овощей, фруктов, молокопродуктов", — перечислил чиновник. Поэтому под подозрением оказались предприятия — молокозавод и кондитерская фабрика, заявил он.

Также Кузин пояснил, что завершили тестирование больных и начали проверять окружающую среду. Рассматривают все варианты, все сценарии: "Надеемся, что мы сможем найти все же общий источник инфицирования", — заявил чиновник журналистам.

По мнению спикера, трудно объяснить, почему именно вспышка появилась именно в Винницкой области: "Вспышки, действительно, не выбирают область или какой-то определенный населенный пункт". Что касается событий в Ивано-Франковской области, то гепатит А в этом регионе — это локальный случай, который не вышел за пределы одной семьи.

Кузин признал, что есть повышение заболеваемости гепатитом А в Харьковской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и этот рост — сезонный: "Начиная ориентировочно с сентября мы ежегодно фиксируем повышение уровня заболеваемости". Однако ситуация не соответствует критериям, при которых можно было бы говорить об эпидемии или вспышке.

Вспышка гепатита А в Виннице — детали

О вспышке заболеваемости гепатитом А в Винницкой области стало известно в конце октября 2023 года. В СМИ указывали, что в течение недели в больницы попали более 100 граждан. 31 октября Минздрав Украины ввел чрезвычайную ситуацию областного уровня и начал искать первоисточник, с которого началось распространение болезни. При этом рассказали, что можно вакцинироваться от этой болезни, посетив медучреждения по месту жительства.

6 ноября Фокус рассказал о дальнейшем росте количества заражений. В частности, болели 36 детей и семеро медицинских работников.

Отметим, о новом случае гепатита А сообщили также в Тернопольской области — об этом 3 ноября заявили местные власти.

Напоминаем, ученые продолжают искать методы, которыми можно преодолеть гепатит С и гепатит В. В частности, новый метод лечения гепатита В показал свою эффективность и может помочь около 300 млн человек. Кроме того, почти нашли способ создания вакцины от гепатита С: поняли строение основной части вируса.