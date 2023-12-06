Спалах гепатиту А: стало відоме імовірне джерело інфікування

За словами головного санітарного лікаря України, більша половина пацієнтів з виявленим гепатитом купувала продукти на місцевому ринку.

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Наприкінці жовтня у Вінницькій області зафіксували спалах гепатиту А. Потенційне джерело зараження виявили на місцевому ринку. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, пише УНН.

Зазначається, що більш як 70% людей, у яких виявили гепатит, купували продукти на вінницькому ринку. Потенційне джерело захворювань виявили після того, як провели тестування працівників ринку та підприємств.

Загалом тестування пройшли понад 3800 людей. При перевірці було виявлено, що 9 осіб перенесли гепатит. За словами Ігоря Кузіна, це доволі великий результат. Окрім того, інколи працівники не зверталися до лікарів та продовжували продавати продукти.

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Спалах гепатиту А на Вінниччині: що відомо про захворювання та як його уникнути

Спалах гепатиту А: що відомо

Про спалах захворюваності на гепатит А на Вінниччині стало відомо наприкінці жовтня. Тоді в області запровадили через захворюваність надзвичайну ситуацію.

Команда Мінздоров’я прибула на Вінниччину, аби вивчити ситуацію та встановити джерело інфікування. Загалом на сьогодні у Вінницькій області підтвердили понад 320 випадків захворювання на гепатит А.

Також про небезпеку захворювання попереджали у Київській міській державній адміністрації. Повідомлялося, що Київ перебуває у зоні потенційної небезпеки через міграцію населення між областями.

Вже на початку листопада випадок захворювання на гепатит А виявили у Тернопільській області. Втім тоді заявляли, що ситуація контрольована.

13 листопада Ігор Кузін повідомляв, що імовірним джерелом захворювання на Вінниччині могла бути питна вода. Також він пояснив, що спалах не вийшов за межі області, а випадки захворювання в інших регіонах є звичним сезонним зростанням.

Нагадаємо, 21 листопада стало відомо про випадок гострого гепатиту А на Київщині. Захворювання виявили у співробітниці спортивного коледжу.