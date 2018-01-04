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На украинский рынок вышел крупнейший в мире портовый оператор

На украинский рынок вышел крупнейший в мире портовый оператор
Фото: noticiaslogisticaytransporte.com

P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный"

04.01.18 1106
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В январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, начала работать в Украине. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании SD Capital.

P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный".

P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Соинвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital (принадлежит Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко). Сумма сделки не разглашается.

Договор о приобретении контроля и управления был подписан партнером SD Capital Андреем Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года, после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОАЭ. В рамках этого визита руководитель DP World Group подтвердил намерения компании инвестировать в портовую отрасль Украины, и спустя месяц подтвердил это на деле.

По словам Ставницера, покупка бизнеса в Украине таким гигантом, как P&O Maritime – крупнейшая exit-сделка в стране за последние несколько лет. "Это отличное начало года для всего инвестиционного рынка Украины, и рынка private-equity в особенности", – заявил партнер SD Capital.

P&O Maritime – глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Компания предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group.

DP World Group – один из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании находится в ОАЭ, в порту Джебел-Али (Дубай). Компания оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

Инвестиционная компания SD Capital создана в 2016 году Андреем Ставницером, совладельцем и генеральным директором крупнейшего украинского порта ТИС, и Филиппом Грушко, директором ТИС по развитию бизнеса. В 2016 году SD Capital реализовала крупнейшую инвестиционную сделку Украины с компанией Cargill.

Ранее сообщалось, что китайская компания CHEC досрочно завершила дноуглубительные работы в порту Южный.

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