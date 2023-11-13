РФ атаковала гражданское судно вблизи Одессы: появились кадры последствий ракетного удара (видео)

Российская ракета полностью разрушила рулевую рубку Kmax Ruler, свидетельствует запись с места удара ВС РФ. Некоторые обломки вражеского снаряда глубоко врезались в толщу металла.

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Ракета РФ 8 ноября ударила по гражданскому грузовому кораблю Kmax Ruler, убив украинского лоцмана, который находился в рубке. Обломки взрывного устройства посекли палубу, борта, оборудование судна, местами насквозь пробив металлические части, свидетельствует видео, снятое на месте событий. Запись опубликована OSINT-расследователем Necro Mancer в посте в сети X (ранее — Twitter).

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Свидетель, который ведет запись, обходит с камерой верхнюю часть Kmax Ruler. При этом он показывает повреждения рулевой рубки, в которой мог погибнуть лоцман. Видно полностью разбитые стекла, поврежденную крышу, побитую аппаратуру. На кадрах, сделанных снаружи, можно увидеть поверхность металлических частей судна, пробитых насквозь обломками российской ракеты. Некоторые обломки врезались в толстые слои металла, но не смогли его пробить.

Отметим, OSINT-расследователь, публикуя видео, ссылается на сообщение Tiktok, которого уже не существует. Однако в Tiktok можно отыскать другие видео с кадрами с места событий: на видео видно эту же рубку, по которой ходят члены экипажа, разгребая ногами обломки от удара ракеты РФ.

Обстрел РФ Одесской области 8 ноября — детали

Указывалось, что корабль Kmax Ruler зашел в порт "Южный" за грузом руды, которую должен был везти в Китай. При этом в британской разведке предполагали, что причина удара — "ошибка пилота РФ".

Отметим, об ударе российской ракеты по грузовому судну сообщил представитель Одесской ОГА Сергея Братчука. По словам чиновника, судно под флагом Либерии заходило в один из украинских портов и попало под обстрел РФ. В результате обстрела погиб лоцман: позже стало известно, что украинца звали Сергей Сурин, ему было 43 года. Также получили ранения несколько членов экипажа и персонал порта.

Напоминаем, 9 ноября стало известно о еще одном гражданском судне в Черном море, которое вышло из украинского порта и пострадало от действий россиян. О происшествии рассказали на болгарском портале: грузовой паром РФ врезался в корабль, который вышел из Измаила и мог быть нагружен украинским зерном. 6 ноября россияне ударили ракетами "Оникс" и "Искандер" по Одессе: ранены несколько гражданских, также пострадал художественный музей в историческом центре города.