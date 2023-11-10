Ракетный удар по кораблю в Одесской области: в разведке Британии говорят об ошибке пилота РФ

Аналитики предполагают, что оккупанты могли решить, что целятся в военный радар, поэтому нанесли удар по гражданскому судну Kmax Ruler.

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Атака на либерийское судно Kmax Ruler в Черном море могла произойти из-за ошибки российского пилота. Судя по всему, оккупационные войска намеревались атаковать военный радар рядом с портом. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в соцсети X (Twitter).

Отмечается, что российские войска, скорее всего, использовали ракету воздушного базирования Х-31. Инцидент имел место рядом с портом города Южный Одесской области. Судно должно было перевозить железную руду в Китай.

По информации британской разведки, оккупанты могли решить, что целятся в военный радар и принять за военную цель радар гражданского корабля.

"Если это действительно так, — отмечается в сводке разведки. — Тогда это говорит о неудачной тактике применения оружия со стороны российского пилота".

Атака на судно Kmax Ruler в порту Южный: данные британской разведки

Атака на гражданское судно Kmax Ruler в Черном море: детали

Вечером 8 ноября из сводок ОК "Юг" стало известно, что оккупационная группировка атаковала ракетой заходящее в порт судно. При этом использовалась противорадиолокационная Х-31П.

Гражданский корабль под флагом Либерии направлялся для загрузки. Согласно планам, Kmax Ruler должен был перевезти железную руду в КНР. Атака унесла жизнь украинского лоцмана, работавшего в Администрации морских портов. Ранения получили три матроса, находившиеся на корабле. Это граждане Филиппин.

Напомним, что, накануне, 9 ноября в Мининфраструктуры сообщили, что альтернативный коридор в Черном море все же продолжил свою работу, несмотря на ракетный удар.

Ранее сообщалось, что, согласно сведениям Оперативного командования "Юг" от 1 ноября, самолеты РФ сбрасывают взрывчатку по маршрутам гражданских кораблей.