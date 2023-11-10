Ракетний удар по кораблю в Одеській області: у розвідці Британії говорять про помилку пілота РФ

Аналітики припускають, що окупанти могли вирішити, що ціляться у військовий радар, тому завдали удару по цивільному судну Kmax Ruler.

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Атака на ліберійське судно Kmax Ruler у Чорному морі могла статися через помилку російського пілота. Судячи з усього, окупаційні війська мали намір атакувати військовий радар поруч із портом. Про це повідомило Міноборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

Зазначається, що російські війська, найімовірніше, використовували ракету повітряного базування Х-31. Інцидент мав місце поруч із портом міста Южне Одеської області. Судно мало перевозити залізну руду до Китаю.

За інформацією британської розвідки, окупанти могли вирішити, що ціляться у військовий радар і прийняти за військову ціль радар цивільного корабля.

"Якщо це справді так, — зазначається у зведенні розвідки. — Тоді це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота".

Атака на судно Kmax Ruler у порту Південний: дані британської розвідки

Атака на цивільне судно Kmax Ruler у Чорному морі: деталі

Увечері 8 листопада зі зведень ОК "Південь" стало відомо, що окупаційне угруповання атакувало ракетою судно, яке заходило в порт. При цьому використовувалася протирадіолокаційна Х-31П.

Цивільний корабель під прапором Ліберії прямував для завантаження. Згідно з планами, Kmax Ruler мав перевезти залізну руду в КНР. Атака забрала життя українського лоцмана, який працював в Адміністрації морських портів. Поранення дістали три матроси, які перебували на кораблі. Це громадяни Філіппін.

Нагадаємо, що напередодні, 9 листопада, у Мінінфраструктури повідомили, що альтернативний коридор у Чорному морі все ж таки продовжив свою роботу, попри ракетний удар.

Раніше повідомлялося, що, згідно з відомостями Оперативного командування "Південь" від 1 листопада, літаки РФ скидають вибухівку за маршрутами цивільних кораблів.