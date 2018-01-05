Украинская Википедия заняла 19-е место в мире по посещаемости

По итогам декабря 2017 года украинская версия онлайн-энциклопедии "Википедия" поднялась на две строчки и заняла 19-е место в мире по посещаемости.
Об этом рассказал основатель ОО "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич, сообщает AIN.
По его словам, количество изменений за год составило 21,7 млн.
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Так, в 2017 году было создано более 85 тыс. новых статей, это на 40 % больше, чем в 2016 году. Общее число статей в украинской версии онлайн-энциклопедии превысило 757 тыс. (16-е место в мире).
Отметку в 700 тыс. статей украиноязычная версия "Википедии" преодолела еще в июне 2017 года.
Напомним, 15 малоизвестных фактов о Википедии.