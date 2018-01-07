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Убийство правозащитницы Ноздровской

Над расследованием убийства Ноздровской работают 300 полицейских

Над расследованием убийства Ноздровской работают 300 полицейских
Фото: Ирина Ноздровская / Facebook

Продолжается поиск возможных свидетелей

07.01.18 44
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К расследованию убийства юриста Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Национальной полиции Украины, в частности, оперативники департамента уголовного розыска и следователи. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает департамент коммуникации МВД Украины.

"Работа над расследованием убийства Ноздровской продолжается несмотря на рождественские праздники, и находится на моем личном контроле. 300 сотрудников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела", – сказал Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Национальной полиции – начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным.

Аброськин сообщил, что полиция продолжает отрабатывать все 4 версии убийства юриста.

"По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве к станции метро "Героев Днепра" и частично к селу Демидов, где проживала потерпевшая. Процесс установления свидетелей продолжается", – сказал он.

Первый замглавы Нацполиции также сообщил, что у полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако общественность будет извещена о них лишь по их полному окончанию.

"Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления или владеют информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ноздровской - позвоните нам по телефону. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем лишь критику со стороны гражданского общества", – сказал Аброськин.

В МВД напоминают телефоны горячей линии Нацполиции: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Напомним, 1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

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