Подозреваемому в убийстве Ноздровской сообщили о подозрении, - Луценко

Подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ноздровской", - написал он.
Луценко поблагодарил всех работников Нацполиции и прокуратуры, которые в "условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело".
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Напомним, 1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.
Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. Ранее ей угрожали родственники виновника ДТП.
8 января полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. По данным СМИ, убийцей якобы оказался близкий родственник судьи Россошанского.