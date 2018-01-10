Миграционная служба просит украинцев не планировать зарубежные поездки до получения загранпаспорта

Государственная миграционная служба призывает украинцев не планировать зарубежные поездки без действующего заграничного паспорта на руках. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"На сегодняшний день задержка в выдаче продолжается, поэтому миграционная служба в очередной раз обращается к гражданам с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, не обращаться к любым посредникам, которые обещают какие-либо конкретные сроки изготовления паспорта", - отмечают в ведомстве.

В ГМС сообщили, что в январе запланирован запуск на полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.