Белорусских туристов в Буковеле оштрафовали за георгиевскую ленту

Суд города Яремче Ивано-Франковской области оштрафовал белорусских туристов за демонстрацию запрещенной в Украине георгиевской ленты. Об этом пишет местное издание Курс.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Буковель.

Пятеро туристов (трое мужчин и две женщины) прикрепили к лобовому стеклу своей машины Mercedes георгиевскую ленточку. Местный депутат Андрей Марийчин попросил белорусов снять ее, а после отказа снял номера с автомобиля, чтобы нарушители не убежали, и вызвал ветеранов АТО и полицию.

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Прибывшие на место правоохранители составили административный протокол . Впоследствии суд наложил на туристов максимально возможный штраф в размере 2 250 грн.

Напомним, закон о запрете георгиевской ленты в Украине был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года.