В Киеве попытались ограбить неработающий общественный туалет

В четверг, 11 января, рано утром неизвестные попытались ограбить общественный туалет, расположенный у озера в парке "Победа" Днепровского района. Об этом сообщает пресс-служба Киевводфонда.

"Однако, злоумышленники не догадывались, что все общественные туалеты оборудованы охранной сигнализацией и находятся под круглосуточной охраной, поэтому представители охранной службы мгновенно отреагировали на сигнал тревоги и прибыли на место преступления. Им удалось задержать одного из воров - ею оказалась тридцатилетняя женщина, с которой был мужчина, который скрылся с места преступления", – говорится в сообщении.

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После задержания одного из вероятных грабителей, на место преступления прибыла следственно-оперативная группа полиции. У грабителей была изъята сумка с инструментом для демонтажа сантехнического оборудования, которым, вероятно, злоумышленники планировали снять имущество. Сейчас женщина находится в отделении полиции, где продолжаются следственные действия.