Военные саперы обезвредили 179 взрывоопасных предметов

В течение недели военнослужащие Вооруженных сил Украины проверили почти 6,5 га территории Донецкой и Луганской областей на наличие взрывоопасных предметов, обезвредили 179 единиц.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в пятницу.
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В целом с начала АТО саперные подразделения ВСУ проверили около 3,640 тыс. га территории Донецкой и Луганской областей, обезвредили 177,728 тыс. взрывоопасных предметов.
Напомним, Украина стала мировым лидером по количеству погибших от взрывов мин.