Армия США тестирует инновационную машину GOBLN для обезвреживания мин (видео)

Разработчики утверждают, что это новаторское решение в области обезвреживания минных полей. Система включает минометную установку на платформе автомобиля, небольшой БПЛА для обнаружения, а также нейтрализующий боеприпас.

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Армия США испытывает инновационную машину для нейтрализации мин в зонах боевых действий с безопасного расстояния. Речь идет о новаторском решении — Ground Obstacle Breaching Lane Neutralizer или GOBLN, созданном на базе многоцелевой колесной машину M1152A1, оснащенной минометной установкой для нейтрализации и устройством обнаружения мин. Об этом 24 апреля сообщили в Defence Blog.

Как рассказали в Close Combat Systems, концепция GOBLN включает в себя пусковую установку на базе миномета, установленную на платформе автомобиля, небольшую беспилотную систему для обнаружения, а также нейтрализующий боеприпас. Отмечается, что благодаря возможности дистанционного управления эта система позволяет операторам оставаться вне зоны риска во время операций по зачистке заминированных территорий.

Офицер-испытатель Бретт Боуман рассказал, что операторы получают данные от беспилотника, который обнаруживает цель и сообщает координаты. Их задача заключается в том, чтобы пометить каждую мишень и не наносить удара при повторном обстреле по уже нейтрализированной цели.

"Мы хотим, чтобы при попадании в цель шрапнель пробивала мины так, чтобы повредить взрыватель или привести его в действие. Другой вариант — чтобы при попадании мина сгорела и, по сути, обуглилась. Это идеальная нейтрализация. Это то, что нам нужно", — сказал офицер.

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Во время последнего испытания GOBlN, проведенного в конце марта 2024 года на полигоне Юма в Аризоне, особое внимание уделялось оценке воздействия минометной шрапнели на различные типы мин, включая американские M-15 и иностранные TM-62M, стратегически расположенные на шести полосах движения. Такой тщательный подход позволяет точно оценить и скорректировать систему, чтобы оптимизировать ее эффективность.

Напомним, 8 апреля стало известно, что Вооруженные силы РФ впервые применили в Украине тяжелый роботехнический комплекс разминирования "Сталкер". Машина якобы выдержала подрыв противопехотной мины ПМН-4, а также противотанковой мины, предположительно, ТМ-62.