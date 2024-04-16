Украина может получить до 2025 года новые тяжелые автомобили Hydrema для разминирования

Украину уже разминируют 9 машин от датской компании, а общее количество тяжелых машин для гуманитарного разминирования, которые работают в стране, составляет 77 единиц.

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До конца текущего года совместное датско-украинское производство под брендом известной компании по изготовлению спецтехники Hydrema, может изготовить пять тяжелых машин для гуманитарного разминирования. Мощности компании также позволяют произвести еще 9 единиц техники в 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Представители компании также научили украинских специалистов пользоваться оборудованием, проводить сервисное обслуживание специальной техники и ремонтировать ее в случае поломок или подрывов.

"Машины механического разминирования Hydrema уже работают на очистке территории нашей страны. Для нас чрезвычайно важно, что благодаря сотрудничеству с украинским производителем компания локализовала производство в Украине и сотрудничает с украинским партнером", — цитируют в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Юлию Свириденко.

Во время встречи в Копенгагене с генеральным директором датской компании Hydrema Яном Вернером Йенсеном она отмечала, что способности и технологии производителя могут делать еще больший вклад в безопасность украинской земли.

Отмечается, что в прошлом году в Лондоне были подписаны два меморандума о локализации производства оборудования для разминирования с датской Hydrema и хорватской компанией DOK-ING. Сейчас в Украине уже работает 77 тяжелых машин для гуманитарного разминирования.

Напомним, ранее мы писали, что британская "дочка" израильского концерна Rafael поставит Киеву оборудование для разминирования.