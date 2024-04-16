Україна може отримати до 2025 року нові важкі автомобілі Hydrema для розмінування

Україну вже розміновують 9 машин від данської компанії, а загальна кількість важких машин для гуманітарного розмінування, які працюють у країні, складає 77 одиниць.

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До кінця поточного року спільне дансько-українське виробництво під брендом відомої компанії з виготовлення спецтехніки Hydrema може виготовити п'ять важких машин для гуманітарного розмінування. Потужності компанії також дозволяють виробити ще 9 одиниць техніки у 2025 році. Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Представники компанії також навчили українських фахівців користуватися обладнанням, проводити сервісне обслуговування спеціальної техніки та ремонтувати її в разі поломок чи підривів.

"Машини механічного розмінування Hydrema вже працюють на очищенні території нашої країни. Для нас надзвичайно важливо, що завдяки співпраці з українським виробником компанія локалізувала виробництво в Україні та співпрацює з українським партнером", — цитують у пресслужбі першу віцепрем’єр-міністерку України – міністерку економіки Юлію Свириденко.

Під час зустрічі в Копенгагені з генеральним директором данської компанії Hydrema Яном Вернером Єнсеном вона зазначала, що спроможності й технології виробника можуть робити ще більший вклад у безпеку української землі.

Наголошується, що торік у Лондоні були підписані два меморандуми про локалізацію виробництва обладнання для розмінування з данською Hydrema та хорватською компанією DOK-ING. Наразі в Україні вже працюють 77 важких машин для гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британська "дочка" ізраїльського концерну Rafael поставить Києву обладнання для розмінування.