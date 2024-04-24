Армія США тестує інноваційну машину GOBLN для знешкодження мін (відео)

Розробники стверджують, що це новаторське рішення в галузі знешкодження мінних полів. Система містить мінометну установку на платформі автомобіля, невеликий БПЛА для виявлення, а також боєприпас, що нейтралізує.

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Армія США випробовує інноваційну машину для нейтралізації мін у зонах бойових дій з безпечної відстані. Йдеться про новаторське рішення — Ground Obstacle Breaching Lane Neutralizer або GOBLN, створене на базі багатоцільової колісної машини M1152A1, оснащеної мінометною установкою для нейтралізації та пристроєм виявлення мін. Про це 24 квітня повідомили в Defence Blog.

Як розповіли в Close Combat Systems, концепція GOBLN охоплює пускову установку на базі міномета, встановлену на платформі автомобіля, невелику безпілотну систему для виявлення, а також боєприпас, що нейтралізує. Зазначається, що завдяки можливості дистанційного керування ця система дає змогу операторам залишатися поза зоною ризику під час операцій із зачистки замінованих територій.

Офіцер-випробувач Бретт Боуман розповів, що оператори отримують дані від безпілотника, який виявляє ціль і повідомляє координати. Їх завдання полягає в тому, щоб позначити кожну мішень і не завдавати удару при повторному обстрілі по вже нейтралізованій цілі.

"Ми хочемо, щоб при влучанні в ціль шрапнель пробивала міни так, щоб пошкодити детонатор або привести його в дію. Інший варіант — щоб при влучанні міна згоріла і, по суті, обвуглилася. Це ідеальна нейтралізація. Це те, що нам потрібно", — сказав офіцер.

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Під час останнього випробування GOBlN, проведеного наприкінці березня 2024 року на полігоні Юма в Аризоні, особлива увага приділялася оцінці впливу мінометної шрапнелі на різні типи мін, включно з американськими M-15 та іноземними TM-62M, стратегічно розташованими на шести смугах руху. Такий ретельний підхід дає змогу точно оцінити та скоригувати систему, щоб оптимізувати її ефективність.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що Збройні сили РФ уперше застосували в Україні важкий роботехнічний комплекс розмінування "Сталкер". Машина нібито витримала підрив протипіхотної міни ПМН-4, а також протитанкової міни, імовірно, ТМ-62.