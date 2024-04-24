Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Армія США тестує інноваційну машину GOBLN для знешкодження мін (відео)

Машина для нейтралізації мін GOBLN
Фото: Скрін відео | Машина для нейтралізації мін GOBLN

Розробники стверджують, що це новаторське рішення в галузі знешкодження мінних полів. Система містить мінометну установку на платформі автомобіля, невеликий БПЛА для виявлення, а також боєприпас, що нейтралізує.

Related video

Армія США випробовує інноваційну машину для нейтралізації мін у зонах бойових дій з безпечної відстані. Йдеться про новаторське рішення — Ground Obstacle Breaching Lane Neutralizer або GOBLN, створене на базі багатоцільової колісної машини M1152A1, оснащеної мінометною установкою для нейтралізації та пристроєм виявлення мін. Про це 24 квітня повідомили в Defence Blog.

Як розповіли в Close Combat Systems, концепція GOBLN охоплює пускову установку на базі міномета, встановлену на платформі автомобіля, невелику безпілотну систему для виявлення, а також боєприпас, що нейтралізує. Зазначається, що завдяки можливості дистанційного керування ця система дає змогу операторам залишатися поза зоною ризику під час операцій із зачистки замінованих територій.

Офіцер-випробувач Бретт Боуман розповів, що оператори отримують дані від безпілотника, який виявляє ціль і повідомляє координати. Їх завдання полягає в тому, щоб позначити кожну мішень і не завдавати удару при повторному обстрілі по вже нейтралізованій цілі.

"Ми хочемо, щоб при влучанні в ціль шрапнель пробивала міни так, щоб пошкодити детонатор або привести його в дію. Інший варіант — щоб при влучанні міна згоріла і, по суті, обвуглилася. Це ідеальна нейтралізація. Це те, що нам потрібно", — сказав офіцер.

Важливо
Україна може отримати до 2025 року нові важкі автомобілі Hydrema для розмінування
Україна може отримати до 2025 року нові важкі автомобілі Hydrema для розмінування

Під час останнього випробування GOBlN, проведеного наприкінці березня 2024 року на полігоні Юма в Аризоні, особлива увага приділялася оцінці впливу мінометної шрапнелі на різні типи мін, включно з американськими M-15 та іноземними TM-62M, стратегічно розташованими на шести смугах руху. Такий ретельний підхід дає змогу точно оцінити та скоригувати систему, щоб оптимізувати її ефективність.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що Збройні сили РФ уперше застосували в Україні важкий роботехнічний комплекс розмінування "Сталкер". Машина нібито витримала підрив протипіхотної міни ПМН-4, а також протитанкової міни, імовірно, ТМ-62.