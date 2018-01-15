Названы ТОП-10 депутатов-прогульщиков за минувший год

Два народных избранника не посетили ни одного заседания Верховной Рады

В Комитете избирателей Украины назвали самых продуктивных депутатов 2017 года, а также ТОП-10 прогульщиков.

Их имена на пресс-конференции озвучил аналитик ВОО "Комитет избирателей Украины" Денис Рыбачок, опираясь на данные исследований КИУ по итогам работы ВР в 2017 году.

"Среди самых продуктивных депутатов 2017 - Андрей Шинькович (БПП) - 10 проектов законов его соавторства были приняты как законы, Ирина Подоляк (Самопомич), Мария Ионова (БПП) - 9, Николай Княжицкий (НФ) - 8.

В ТОП-10 депутатов-прогульщиков прошлого года - Евгений Бакулин, Дмитрий Добкин, Дмитрий Ярош, Михаил Добкин, Иван Фурсин, Виталий Чепинога, Геннадий Бобов, Вячеслав Богуслаев.



Не посетили ни одного заседания ВР нардепы-беглецы Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Эксперт рассказал, что законодательная активность народных депутатов значительно отличается. Так, 11 парламентариев не подали ни одного проекта закона за 2017 год, 49 - подали более 30. Больше всего законопроектов за год подали Шинькович - 75, Роман Мацола (БПП) - 68, Олег Ляшко - 56.

Добросовестность работы народных депутатов несколько снизилась за три года, в частности, что касается участия в голосованиях. Если в 2015 и в 2016 годах один депутат в среднем участвовал в 55% и 54% голосований соответственно, то в 2017 году - всего 42%.

"Лидеры фракций ВР также демонстрировали низкие показатели участия в голосованиях. Антилидером по этому показателю является Юрий Бойко, в 2017 году принял участие в 3% голосований. Юлия Тимошенко - в 21%, Олег Ляшко - 39%, Максим Бурбаки - 63%, Олег Березюк - 64%, Артур Герасимов - 77%", - рассказал Рыбачок.

В 2017 году состоялось 116 пленарных заседаний ВР, что на восемь заседаний меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Всего в 2017 году, по данным письменной регистрации, из 423 народных депутатов 50 по неизвестным причинам пропустили половину пленарных заседаний ВР.

Напомним, в КИУ показали, сколько бюджетных средств тратят политические партии на рекламу.