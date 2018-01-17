Газовый спор: Нафтогаз и Газпром начинают переговоры

Уже в ближайшее время

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" и российский газовый монополист "Газпром" в ближайшие дни начнут переговоры о выполнении решений Стокгольмского арбитража в рамках контракта на покупку российского газа.

Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передают ряд СМИ.



"Переговоры уже сейчас, в ближайшие дни, начнутся. Детали не разглашаем, речь идет об имплементации финального решения по контракту на поставку газа", - сказал он.

Витренко напомнил, что согласно решению Стокгольмского арбитража цена газа для Украины, который будет продавать Газпром, должна быть ниже стоимости голубого топлива из ЕС на стоимость транспортировки газа из Европы в Украину.

"Мы считаем, что в решении трибунала очень четко указано, что поставки газа на неконтролируемую территорию не могут считаться поставками Нафтогазу по данному контракту", - добавил он.

Напомним, 22 декабря НАК "Нафтогаз Украины" заявил о победе в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом по делу о контракте поставки газа. По информации украинской компании, арбитражный суд полностью отклонил требования Газпрома по положению "бери или плати" на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы.

Также Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.