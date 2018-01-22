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Главная » Страна » В Минздраве объяснили причины задержки с "Доступными лекарствами" в регионах

В Минздраве объяснили причины задержки с "Доступными лекарствами" в регионах

В Минздраве объяснили причины задержки с "Доступными лекарствами" в регионах
Фото: mioby.ru

Во многих регионах до сих пор не приняты областные и местные бюджеты, не распределены средства по районам

22.01.18 58
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Финансирование с национального уровня для программы "Доступные лекарства" было выделено своевременно и в полном объеме, но во всех областях, кроме двух – Полтавской и Черниговской – оно до сих пор не распределено местной властью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Со всей Украины поступают сообщения, что люди не могут получить препараты по программе "Доступные лекарства". Врачи не выдают рецепты, а аптеки – лекарства, говоря, что нет финансирования. Это неправда – финансирование с национального уровня было выделено своевременно и в полном объеме, но во всех областях, кроме двух, оно не распределено местной властью", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что 7 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2018 год, 3 января Государственная казначейская служба Украины перечислила в каждую область запланированную на январь сумму. В регионы поступило 83,3 млн грн из предусмотренного на этот год 1 млрд грн (средства на первый месяц года).

"Однако на данное время только две области – Полтавская и Черниговская – позаботились о своих пациентах и направили средства к конечным распорядителям, которыми обычно являются учреждения здравоохранения. А в других регионах до сих пор не приняты областные и местные бюджеты, не распределены средства по районам. Любые задержки в работе программы создают перерывы в лечении для пациентов, имеющих сердечно-сосудистые болезни, диабет ІІ типа и бронхиальную астму", – отметили в ведомстве.

Пациенты ожидают, что они пойдут к врачу, возьмут рецепт и получат свои лекарства в аптеке. Но безответственность в регионах разрушает это доверие, а вместе с этим и здоровье людей, отметили в Минздраве.

"Задержки больше всего ощущают самые уязвимые пациенты, у которых нет денег, чтобы приобрести нужные лекарства самостоятельно. То, как быстро люди получат лекарства, сегодня зависит только от местной власти", – подчеркнули в министерстве.

Минздрав совместно с правительством работает, чтобы уже в феврале был увеличен перечень лекарств, которые можно будет получить по программе на 100% бесплатно. Это состоится успешно при условии, что каждая область Украины наладит работу с программой и, наконец, средства будут перечислены к местным главным распорядителям.

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