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Минздрав добавил в программу "Доступные лекарства" еще 40 препаратов

Минздрав добавил в программу "Доступные лекарства" еще 40 препаратов
Фото: mioby.ru

В обновленный перечень программы входят 239 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и бронхиальной астмы

23.01.18 793
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Министерство здравоохранения утвердило новый реестр лекарств государственной программы "Доступные лекарства", которые полностью или частично возмещаются государством. Сейчас в программе доступны 239 препаратов. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения, который обнародован на сайте ведомства.

"Утвердить Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, по состоянию на 22 января 2018 года. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 26 июля 2017 года № 856 "Об утверждении Реестра лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по состоянию на 26 июля 2017 года", – говорится в документе.

Обновленный перечень программы составляет 239 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Бывший перечень, который действовал до настоящего времени, содержал 199 наименований препаратов. Всего полностью государство будет возмещать стоимость 34 препаратов. Доплата за другие, в зависимости от розничной цены препарата и размера возмещения государством, колеблется от 0,09 грн до 311 грн.

Получить лекарственные средства по правительственной программе "Доступные лекарства" можно, обратившись к врачу за рецептом.

Напомним, в конце декабря 2017 года Кабинет министров принял постановление о дополнении программы "Доступные лекарства" двумя действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа - Лозартан и Глибенкламид.

Полный перечень программы с указанием размера возмещения за каждый препарат доступен на сайте Министерства здравоохранения.

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