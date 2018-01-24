Для жителей ОРДЛО упростят получение украинских паспортов

Необходимое оборудование уже закуплено и должно начать работать в январе-феврале этого года

Около линии соприкосновения на Донбассе установят оборудование для печати украинских паспортов, чтобы жителям оккупированных территорий не приходилось ехать за ними вглубь страны. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНИАН.

"Приобретена пара комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения", – сказал Тука.

По словам чиновника, это позволит людям, которые живут на неконтролируемых территориях, получать украинские документы без необходимости ехать далеко вглубь страны и ожидать "иногда по 2-3 месяца".

Тука выразил надежду, что это оборудование заработает уже в январе-феврале этого года.

"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начать работать", – заявил он.

Ранее сообщалось, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука анонсировал возможность проведения очередного этапа освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО заложников в феврале.