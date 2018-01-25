Чубаров: В 2014-м украинской власти не хватило решимости для урегулирования ситуации в Крыму

Украинской власти в 2014 году для урегулирования ситуации в Крыму не хватило решимости, поскольку не было уверенности, что ее указания будут выполняться.

Такое мнение выразил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время допроса в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене по сути, передает Укринформ.

"Думаю, что власти не хватило решимости и уверенности в том, что ее приказы будут выполняться, и не потому, что ее не признают, а потому что это Россия", - сказал Чубаров.

Он напомнил, что с самого начала аннексии полуострова Россия очень активно свозила авиацию и военную технику в Крым, хоть там и так всегда базировалось много российских военных.

Кроме того, отметил Чубаров, большое количество украинских военных, работников правоохранительных органов переходили на сторону России.

По мнению председателя меджлиса, избежать развертывания ситуации можно было бы, если бы были предприняты конкретные шаги в первые полтора-два дня, пока не начались "необратимые процессы".

Напомним, РФ проводит очередные военные учения в оккупированном Крыму.