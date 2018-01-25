По данным полиции, возможно, погибло три человека

В городе Кременчуг (Полтавская область) разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи. Об этом сообщает облуправление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На борту могло находиться 4 человека, их судьба пока неизвестна.

Как сказала спикер ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко, информация о том, что вертолет задел телевизионную вышку, не соответствует действительности.

В полиции сообщают, что возможно погибло три человека.

"По предварительным данным, вертолет является частным. он осуществлял тренировочный полет", – сказал спикер Нацполиции области Юрий Сулаев.

Сотрудники полиции и спасатели работают на месте происшествия.