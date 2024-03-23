ВС РФ атаковали Украину "Шахедами": в нескольких областях взрывы, первые подробности

По данным Воздушных сил ВСУ, российские беспилотники были зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Related video

В ночь на 23 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По информации командования, вражеские БПЛА были зафиксированы в городе Кременчуг Полтавской области, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Харькове, а также в Херсонской и Николаевской областях.

Важно

"Как бешеная собака": почему РФ ударила по энергетике и чего ждать дальше, — эксперты

В полиции Харьковской области сообщили, что в городе прогремели взрывы и призвали граждан пребывать в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что областной центр атакуют "Шахеды". Чиновник сообщил о двух взрывах в Основянском районе, а позже — еще об одном.

Кроме того, "Суспільне" сообщило о взрывах на территории Херсона.

Напомним, ВС РФ также атаковали территорию Украины "Шахедами" в ночь на 22 марта. По информации мониторингового канала, в ходе российского обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, 22 марта оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Украины, в результате которого был нанесен ущерб энергообъектам в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Винницкой областях.