"Как бешеная собака": почему РФ ударила по энергетике и чего ждать дальше, — эксперты

Россия продолжит обстреливать Украину всеми видами средств воздушного поражения. Будет бить по энергетике, независимо от времени года. Причина таких действий — особенности психики Владимира Путина.

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Российские войска только трижды осуществляли массированные ракетные удары по Украине с использованием более 150 снарядов. Во время обстрела 22 марта противник запустил широкую номенклатуру ракет одновременно. Из-за этого силы ПВО не успевали реагировать на все угрозы: причина не в технике, а в людях. О том, какова цель столь массированного удара и чего ждать дальше, аналитик Defence Express Иван Киричевский и офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин объяснили порталу Liga.net.

Сначала журналисты портала перечислили, какие виды средств воздушного нападения использовали ВС РФ. 22 марта на Украину летели дроны-камикадзе, баллистические ракеты "Искандер-М", аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-22, управляемые авиационные ракеты Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300.

Подобные атаки были только дважды: 26 февраля 2024 года (160 ударных средств) и 29 декабря 2023 года (158), — напоминается в статье. Далее специалисты объяснили некоторые аспекты атаки россиян.

Игаль Левин отметил, что не стоит искать какого-то смысла в том, что РФ ударила по энергетике весной, когда нет морозов. Военный обозреватель отметил, что россияне "напуганы" рейдом проукраинских подразделений РЛК и ЛСР и ударами по нефтеперерабатывающим заводам. Однако не стоит думать, что обстрелы — это ответ президента РФ Владимира Путина. Удары будут продолжаться и в дальнейшем из-за определенных особенностей главы Кремля.

"Не стоит забывать, что Путин, как бешеная собака, кусает не в ответ, а вообще", — заявил обозреватель. По его мнению, Украина должна отвечать на удары РФ: "Отвечать еще более масштабными ударами", — добавил он.

В то же время еще одна собеседница журналистов, пресс-секретарь "Укрэнерго" Мария Цатурян, отметила, что РФ и дальше будет бить по энергетике — обстрелы не будут зависеть от времени года, поэтому нужно быть настороже.

Иван Киричевский объяснил, какую роль сыграло большое количество различных видов средств нападения. Аналитик назвал такие действия РФ "подлой тактикой" и объяснил, в чем дело.

Комплексы противовоздушной обороны способны уничтожить каждую из целей — и баллистику, и крылатые ракеты, и дроны. Первая проблема — они движутся по разным траекториям и летят с разных направлений, но близкими маршрутами.

Обстрел 22 марта — траектория ракет ВС РФ Фото: Monitorwar

Когда таких объектов становится достаточно много, то появляется слабое звено — это люди. В частности, именно люди должны быстро передать определенную информацию, принять решение и тогда выстрелить. Когда ракет настолько много, то люди не справляются, — услышали журналисты.

"Оперативность передачи информации на различные ступени управления и риск перегрузки людей, которые должны принимать решения", — сказал аналитик.

Еще одна особенность этой "подлой тактики" — массированный удар по одной сфере (энергетике) вскоре после другого массированного удара (по штабам ГУР Минобороны, атака состоялась 21 марта), — подытожил Киричевский.

Обстрел 22 марта — детали

Отметим, после массированного ракетно-дронового удара ВС РФ Воздушные силы ВСУ заявили, что удалось уничтожить 92 воздушные цели. Часть средств поражения добрались до энергетических объектов Украины — министр энергетики Герман Галущенко отметил, что россияне совершили одну из самых массированных целенаправленных атак.

Восемь российских ракет ударили по плотине Днепровской ГЭС в Запорожье. Эксперты объяснили, что повреждено оборудование ГЭС-1 и ГЭС-2, но нет угрозы прорыва воды.

В Запорожской ОГА рассказали о жертвах российского удара. В частности, выяснилось, что погиб водитель троллейбуса, который был на мосту через Днепр, 8-летняя девочка и ее отец.

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