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Украина Российско-украинская война

Заводы КрАЗ и отель в 30 км от Москвы: у депутата Полтавского облсовета нашли бизнес в РФ (фото)

бизнес в России, депутат местного облсовета, Полтава, Николай Корецкий, российские активы, работающий бизнес в РФ
Фото: Из открытых источников | Действующий депутат Полтавського облсовета оказался прибыльным российским бизнесменом

По мнению журналистов проекта NGL.media, у действующего депутата Полтавского облсовета и одновременно российского бизнесмена Николая Корецкого есть даже "вишенка на торте" — финансовая и моральная поддержка нелигитимной в Украине русской церкви.

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Депутат Полтавского областного совета от фракции "Батькивщина" Николай Корецкий и одновременно владелец одного из крупнейших в стране производителей коммунальной техники "Альфатекс" до сих пор не отказался от российских активов и продолжает вести бизнес в РФ. Об этом пишут журналисты NGL.media в собственном расследовании.

При этом, как утверждают они, предприниматель неадекватно реагирует на вопросы о бизнесе в России и настаивает на том, что стал жертвой обстоятельств.

Кто такой Николай Корецкий

По данным журналистов, 54-летний Николай Корецкий в 90-х годах прошлого столетия начинал с перепродажи в Россию кременчугских грузовиков КрАЗ — там он создал эффективную дилерскую сеть. После 2014 года бизнесмен превратил свою компанию "Альфатекс" в машиностроительное предприятие по производству коммунальной спецтехники, где использовали как запчасти МАЗ, так и других иностранных производителей.

А еще Корецкий — действующий депутат Полтавского облсовета от партии "Батькивщина", который увлекается футболом и хоккеем, а также активно поддерживает УПЦ МП, о чем открыто заявляет в депутатском отчете за 2022 год. При этом он не только финансирует строительство и другие нужды "русского православия", но и участвовал в ее синоде, инициировал обращение в Верховную Раду в поддержку церкви, которая не полностью легитимна в Украине.

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Фото: Telegram

Последняя декларация Николая Корецкого касается его имущественного положения в 2020 году. И здесь, как утверждают журналисты, он задекларировал, не скрывая, все возможное — свои компании в Украине, России, недвижимость на территории РФ, миллионные суммы в швейцарском банке и кредиты в банках на Маршалловых и Виргинских островах. С тех пор Корецкий деклараций не подавал, хотя должен был бы, поэтому оценить изменения его финансового положения в условиях войны невозможно. Однако осенью 2023 года Николай Корецкий основал два благотворительных фонда в Кременчуге — "Путь добра и поддержки" и "Подаренная надежда".

Неприкрытый бизнес в России

По информации журналистов, Корецкий не отказался от российских активов и после полномасштабного вторжения РФ в Украину его предприятия продолжают работать в стране-агрессоре. Сейчас известно о таком российском бизнесе депутата органа областного самоуправления:

  • владелец "КрАЗ-Ростов" (компания зарегистрирована в городе Сургут Тюменской области как основной импортер техники КрАЗа в РФ);
  • имеет 80% ООО "КрАЗ НН" (предприятие зарегистрировано в Нижнем Новгороде и занималось поставками техники из Украины);
  • владелец компании по аренде недвижимости "Актив-Плюс" (зарегистрирована в областном центре Кемерово; ранее имела миллионные долги, однако они были погашены другой российской компанией "Авто-Маз-Глобал", поставлявшей автомобильную технику, в том числе украинской компании Корецкого);
  • соучредитель фирмы "РусКрАЗ" (еще в 2017 году сотрудничала с полтавскими компаниями в сфере поставок автомобилей из Украины, сейчас продолжает работать в РФ, но поставляет китайские автомобили);
  • владелец гостиницы "Русь" в поселке Селятино Наро-Фоминского района, в 30 км от Москвы. Отель имеет 65 номеров, где обычно живут российские военные и их семьи (обусловлено расположенной рядом военной частью 60-й бригады управления 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа Сухопутных войск РФ).
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Фото: Скриншот

Когда журналисты захотели пообщаться с Корецким относительно его действующего бизнеса в России, он практически отказался отвечать на вопросы по существу и назвал вопрос журналистов провокацией.

"Как я могу это сделать? (закрыть бизнес. — Ред.). Что вы меня провоцируете? Если вас это беспокоит, я вам дам поручение — поезжайте и закройте", — предложил он в телефонном разговоре.

Позже Корецкий прислал сообщение, в котором пожаловался на проблемы, которые имеет со своими российскими компаниями.

Журналисты NGL.media не успокоились и обратились с запросом в Министерство юстиции Украины за официальным разъяснением о том, каким образом сейчас украинцы могут закрыть бизнес или выйти из учредителей предприятий в России. Впрочем, в ответ получили лишь совет "обратиться в компетентные органы РФ по затронутому вопросу непосредственно или через уполномоченное лицо".

Украинский бизнес

Ключевая бизнес-единица Корецкого — завод "Альфатекс" — расположен в Кременчуге на Полтавщине. Это предприятие считается одним из лидеров по изготовлению коммунальной техники в Украине. По подсчетам расследования, с 24 февраля 2022 года эта компания заключила сделок почти на 900 миллионов гривен, заняв второе место в своем сегменте.

Еще в 2018 году "Альфатекс" покупал комплектующие у российской фирмы ТК "Коммаш-Граз", основным заказчиком которой и сегодня является российское Минобороны. Кроме того, как узнали журналисты, в 2015 году "Альфатекс" был дилером белорусского автотранспортного завода МАЗ, однако сейчас на сайте отсутствует возможность заказать технику из Беларуси. Вместе с тем на сайте указано, что, кроме производства собственной техники, "Альфатекс" выступает официальным дилером нескольких иностранных компаний — Socage, KLUBB France, Hidrokon, XCMG, Shacman, Dayun Group.

Среди заказчиков у Корецкого — коммунальные предприятия из многих населенных пунктов Украины. А вот топ-десять выглядит следующим образом.

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Фото: Скриншот

Кстати, журналисты обратили внимание, что крупнейшим заказчиком предприятия Корецкого стала государственная компания "Оператор ГТС Украины", которая, например, в марте прошлого года заказала у Корецкого технику французского производства на 58,3 миллиона гривен. Однако заказ остался невыполненным и деньги Корецкий не получил. А вот о российском бизнесе своего контрагента "Оператор ГТС" вроде бы не знал, по словам руководителя управления корпоративных коммуникаций Евгения Бузыкина.

Так же не знал о российских связях своего партнера и другой крупный заказчик техники у Корецкого — КП "Черкасское эксплуатационное управление автомобильных дорог" (ЧЕУАШ) Черкасского горсовета. В тендерных документах даже указано, что "Альфатекс" не находится под действием экономических санкций и других ограничений российского бизнеса в Украине.

Директор ЧЕУАШ Григорий Заичко также заявил NGL.media, что компанию "Альфатекс" проверили с помощью сервиса YouControl и не нашли там связей с Россией. Как подчеркивают журналисты, это очень странно, потому что сразу на главной странице компании в YouControl указано, что она имеет вероятную связь со страной-агрессором.

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Фото: Facebook
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