Плотницкого держат в РФ под стражей и обвиняют в сотрудничестве с СБУ, – СМИ

Кроме того, экс-главарю боевиков якобы инкриминируют "растрату госсредств, превышение власти и должностных полномочий"

Бывшего главаря ОРЛО Игоря Плотницкого и его подчиненных передали под конвоем в Россию, где их содержат под стражей. Их обвиняют в сотрудничестве с СБУ. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на собственные источники из так называемого "министерства государственной безопасности" ОРДО.

По информации агентства, 23 ноября 2017 года Игоря Плотницкого, руководителя его "администрации" Ирину Тейцман, начальника охраны Евгения Селиверстова и главу "Государственной телевизионной и радиовещательной компании "ЛНР" Анастасию Шуркаеву под конвоем доставили на КПП "Изварино". Там их передали ФСБ РФ.

"Сейчас якобы все они содержатся под стражей на территории России. Основания – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи " Донбасса Киеву. Кроме того, задержанным инкриминируют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий", – говорится в сообщении.

"Вся эта гоп-компания создавала полное беззаконие, ее терпели до последнего, но пришло время, когда последняя капля перевесила", – рассказал агентству источник в так называемом "министерстве государственной безопасности" ОРДО.

По его информации, Плотницкий до последнего находился в Луганске и не делал попыток убежать. Якобы он был уверен, что "вот-вот ОРЛО окажется под контролем Украины. Однако "покровители" его просто слили", – считает источник агентства.

Напомним, 24 ноября 2017 года главарь ОРЛО Игорь Плотницкий заявил об отставке по "состоянию здоровья".

Его заявление обнародовал так называемый "министр госбезопасности "ЛНР" Леонид Пасечник, который сменил на "посту" Плотницкого.