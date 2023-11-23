Состояние нестабильное: Плотницкий находится в больнице после отравления, — соцсети

На лечение экс-главаря пророссийских террористов собирают средства, а следователи ФСБ пытаются выяснить, кто мог отравить коллаборанта.

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Так называемый "экс-глава" оккупированной Луганщины Игорь Плотницкий находится в больнице в Москве, куда попал с серьезным отравлением. Его состояние нестабильное. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

"По данным источника, близкого к Плотницкому, на днях ему стало лучше, потом снова стало хуже. Состояние нестабильное", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Плотницкий находится в одной из больниц Москвы, в какой именно, люди из его окружения скрывают, а на лечение террориста собирают средства.

"Плотницкого отравили "мощным синтетическим ядом". При этом в ФСБ сказали, что "определили круг из почти десятка людей, которых мог сильно достать Плотницкий", и выясняют, причастен ли кто-то из них к отравлению", — пишет "Табакерка".

Напомним, что Плотницкого в январе 2022 года украинский суд приговорил к пожизненному заклю чению по делу о попадании из ПЗРК в военно-транспортный самолет Ил-76 под Луганском в 2014 году. Тогда погибли все 49 военнослужащих ВСУ, которые находились на борту.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе отравили офицеров ФСБ. Оккупанты заказали ресторанную еду, а после того, как поели, почувствовали себя плохо и попали в больницу с отравлением.