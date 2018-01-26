Аваков оценил уровень свободы слова в Украине на "пять с плюсом"

По мнению главы МВД, свобода слова в стране есть, а вот с ответственностью есть проблемы

Министр внутренних дел Арсен Аваков оценил свободу слова в Украине на "пять с плюсом". Об этом он заявил на брифинге в Хмельницкой области, передает 112 Украина.

"Я бы оценил на пять с плюсом. Потому что есть свобода слова, но не всегда есть ответственность. Во всем мире есть проблемная ситуация – фейк-ньюс. Она есть и у нас. У нас есть советская привычка, которая есть и у администраторов, - пытаться влиять на средства массовой информации, подавлять и корректировать. Но за эти годы, которые прошли, скажем, с 2005 года, думаю, что в Украине сложилась такая система, что свобода слова является ключевым приоритетом", - сказал он.

Напомним, по данным Института массовой информации, в Украине в 2017 году возросло количество нарушений свободы слова.