АТО: погиб наш боец

В районе проведения антитеррористической операции вторая половина суток 27 января, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Однако силы российско-оккупационных группировок не отказались от вооруженных провокаций и провели обстрел обстрел позиций наших военных. На донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий сил АТО.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.