Новый фасад сгоревшего Дома профсоюзов в Киеве откроют 1 марта

Отреставрированный фасад Дома профсоюзов в Киеве откроют 1 марта.

Об этом сообщает Сайт города Киева.

"1 марта будем снимать большое панно с отремонтированного фасада Дома профсоюзов. Это будет большое событие, поскольку тогда улица будет иметь нормальный вид. Внутренние работы планируется завершить ко Дню Независимости", - сказал глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве пытались поджечь Десятинный монастырь

Он также отметил, что на ремонтные работы было запланировано около 180 млн грн.

В нем не будет развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции будет выделена площадь для музея Революции.

Напомним, Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве накрыли большим панно к Евровидению в 2017 году.