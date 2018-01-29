Киевской области нужно 60 тысяч доз вакцины от кори

Чтобы привить от кори все возрастные группы населения Киевщине необходимо 60 тыс. доз вакцины. Пока столичный регион располагает чуть более 10% от необходимого числа противовирусного препарата.

Как сообщили KV в департаменте здравоохранения Киевской ОГА, для планового обеспечения прививками детей учреждениям здравоохранения области необходимо не менее 20 тыс. доз уже в ближайшее время.

"Несмотря на то, что запас вакцины на Киевщине был фактически исчерпан, Департамент здравоохранения Киевской ОГА обратился с просьбой в Министерство здравоохранения Украины о выделении не менее 10 тыс. доз, а также перераспределении 1940 доз из Луганской области. Перераспределение по районам проведено, 1940 доз вакцины, полученных нами, направлено в медучреждения области", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Напомним, Венгрия подарит Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори.