Высокий риск биологической опасности. В Судане захватили лабораторию с вирусами, – СМИ

В захваченном помещении хранятся возбудители кори и холеры.

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Во вторник, 25 апреля, в Судане захватили лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры. Об этом сообщает The Guardian.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид рассказал, что одна из конфликтующих групп захватила лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы.

Он пояснил, что технические специалисты не смогли попасть в лабораторию, чтобы обезопасить ее.

"Это главная проблема: нет доступа для лаборантов, чтобы они могли попасть в лабораторию и безопасно содержать имеющийся биологический материал и вещества", – добавил он, но не уточнил, какая из противоборствующих сторон захватила объект.

Однако, по некоторым данным, его контролируют Силы быстрого реагирования, пишет издание.

Ситуация в Судане: у людей заканчиваются запасы еды и воды, интернет не работает

По данным ВВС, жители Хартума из-за продолжающихся боев сидят по домам, у многих заканчиваются запасы еды и воды. В некоторых местах поврежден водопровод, многие суданцы набирают воду в реке Нил.

"Перемирие, если оно будет соблюдаться, позволит мирным жителям покинуть город. Иностранные государства надеются, что они смогут эвакуировать из Судана своих граждан", — сообщили журналисты

По словам заместителя представителя ООН Фархана Хака, в стране ощущается острая нехватка продовольствия, чистой воды, лекарств и топлива. При этом цены резко выросли.

Хак рассказал о разграблении гуманитарных грузов. Интенсивные боевые действия в Хартуме, а также в штатах Северный и Голубой Нил, Северный Кордофан и Дарфур препятствуют операциям по оказанию помощи, добавил он.

В Судане почти пропал интернет, уровень его использования не превышает 2% от обычного, а в Хартуме интернет полностью пропал с вечера 23 апреля.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные группы врачей сообщил, что в Судане прекратили работать большинство крупных больниц.

"Наши нервы на пределе. Это самое трудное, через что может пройти человек", — сказала журналистам женщина, проживающая в Омдурмане недалеко от здания государственного вещания, за которое велась борьба.

Десятки тысяч человек, в том числе суданцы и граждане соседних стран, за последние несколько дней бежали в Египет, Чад и Южный Судан, отметило Reuters.

Напомним, 25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что повстанцы Сил оперативной поддержки (RSF) и армия Судана заключили временное перемирие. Стороны согласились на перемирие, которое должно было начаться в полночь по суданскому времени и продлиться три дня.

24 апреля в СМИ появилась информация об убийстве помощника военного атташе Египта. Посол Египта в Судане Хани Салах отрицает факт убийства.